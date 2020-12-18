По прогнозу Владимира Путина, Россия выйдет из кризиса только через год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стоимость нефти марки Brent приближается к 52 долларам за баррель — уровню, на котором котировки находились до кризиса, в феврале этого года. Сейчас цена барреля нефти составляет 51,36 доллара (-0,27%), евро — 48,28 (-0,17). Рынок растет за счет оптимизма в отношении вакцин от COVID, ослаблением доллара и сокращении запасов в США.

Благодаря дорожающей нефти и повышению интереса инвесторов к рисковым активам рубль несколько укрепился. По данным Мосбиржи, курс доллара составляет 72,83 рубля (-0,51), евро — 89,35 (-0,02).

Ситуация в России

Все российские семьи с детьми до семи лет включительно получат выплаты к Новому году в размере 5 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции. Выплата будет назначена автоматически, если родители ребенка в 2020 году уже подавали заявление на ежемесячное пособие. При этом глава государства подчеркнул, что все выплаты — в том числе для детей от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 и с 3 до 7 лет — россияне получат вовремя.

Россиянам поднимут зарплаты. Соответствующее поручение российский лидер дал правительству РФ. Путин напомнил, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. Также он заявил, что при бюджетной обеспеченности пенсии россиян будут проиндексированы на 6,3% в следующем году. Заработная плата россиян по итогам 2020 года может возрасти на 1,5%, однако реальные доходы упадут на 3%.

Экономика России выйдет из кризиса в конце 2021 — начале 2022 года. Однако президент подчеркнул, что выход из кризиса будет зависеть от того, насколько быстро страна справиться с пандемией. Кроме этого, больше не планируется введение жестких ограничений и нового карантина из-за COVID-19.

В России с 10 января введут новые правила оплаты наличными, переводов, снятия денег в банкоматах. В частности, будут запрещены анонимные платежи и будет усилено управление банковскими операциями на сумму более 600 тысяч рублей наличными. По мнению экономистов, такие меры российские власти приняли для борьбы с коррупцией, поэтому законопослушным россиянам можно не бояться контроля за банковскими операциями.

Что происходит в мире

Евросоюз продлил санкции против России. Как говорится в заявлении ЕС, ограничительные меры продлены до 31 июля 2021 года. Ранее санкции были введены в связи с украинскими событиями в 2014 году. Они затрагивают российскую экономику, в частности, торговый, финансовый и военный сектор.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции в отношении Турции из-за C-400 направлены против России . По его словам, санкции против Анкары помешают Москве получать доходы и усиливать свое влияние.

Вашингтон продолжит вводить ограничения против «Северного потока — 2» вплоть до его остановки. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. При этом он полагает, что остановка строительства газопровода может стать залогом для налаживания российско-американских отношений.

Прогнозы экспертов

С 1 января 2021 года в России закончится срок действия послаблений, которые были введены из-за коронавируса, и судебные приставы начнут взыскивать задолженности. Также возобновится взыскание пени и штрафов за просрочку платежей ЖКХ. Как заявил зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, это произойдет, если власти не примут дополнительных решений, а пока окончательное решение не принято. Юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева посоветовала россиянам погасить долги до конца 2020 года.

Аналитики Bloomberg поместили Россию на второе место в рейтинге развивающихся рынков с наилучшими перспективами в 2021 году. По мнению издания, на положение российской экономики благоприятно влияют такие факторы, как хороший бюджетный профиль и недооцененный рубль.