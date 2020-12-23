Пушков назвал условия, при которых Запад изменит отношение к РФ

Запад сближаться с Россией не собирается, поэтому условия для диалога невыполнимы, считает Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Все сигналы от США и ЕС к России отрицательные, поэтому о сближении с Западом не идет и речи. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. Сенатор с иронией назвал три условия, на которых Запад мог бы сменить отношение к России, подчеркнув, что они невыполнимы.

«Надо передать Крым Украине, надо перестать помогать Донбассу и надо вывести нашу военно-космическую группировку из Сирии. Вот если мы эти три вещи сделаем, то Запад начнет, возможно, с нами сближаться», — цитирует сенатора радиостанция «Говорит Москва». Пушков добавил, что за рубежом оценят и смену политического руководства в РФ. «Чтобы были новые люди, которые им будут больше нравиться, чем Владимир Путин», — заявил он.

Пушков пояснил, что страны Запада сближаться с Россией не собираются, поэтому и условия эти — невыполнимы. Даже если какому-нибудь россиянину и нравится Лондон или Париж, то это не говорит о взаимности, резюмировал политик.

Ранее сенатор заявил, что при новом президенте Джо Байдене Вашингтон будет усиливать свое влияние в странах СНГ, конкурируя с Россией. Такой вывод Пушков сделал, анализируя интервью экс-посла США в РФ Майкла Макфола изданию The Insider.