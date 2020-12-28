Самое важное в России и в мире на 28 декабря. Семьям и пенсионерам готовят выплаты, чиновников сократят, в Баренцевом море затонуло судно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференции в ТАСС министра образования Российской Федерации Валерия Фалькова. Москва, фальков валерий
Министр образования России Валерий Фальков признал недостатки дистанционного обучения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Детям и пенсионерам будут выплачивать пособия — чиновников ждет сокращение — министр образования раскритиковал дистанционное обучение — в Баренцевом море утонули моряки — в Грозном напали на полицейских. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 28 декабря — в обзоре URA.RU:

Детям повысят пособия, пенсионерам готовят выплаты

  • С 2021 года российским семьям с детьми от трех до семи лет увеличат выплаты, если их доход не превышает прожиточный минимум. Об этом рассказала URA.RU депутат Госдумы и член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.
  • В будущем году для пенсионеров введут новые выплаты. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

В Госдуме придумали, как победить бедность

Чиновников ждет массовое сокращение

  • В российских регионах будут упразднены 37 должностей заместителей руководителей федеральных органов. В частности, оптимизация коснется 45 ведомств и министерств.

Министр образование признал недостатки онлайн-обучения

Россия и Белоруссия договорись о поставках нефти

  • Россия и Белоруссия до конца 2020 года подпишут все контракты по поставкам нефти. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Россия продлила закрытие границы с Великобританией

Физлица стали иностранными агентами

В Баренцевом море затонуло судно

Тюменского стрелка признали виновным

  • Присяжные заседатели признали виновным Рамиля Шастудинова в убийстве восьмерых сослуживцев в воинской части под Читой. Однако коллегия присяжных заявила, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. Таким образом, он может получить срок не более двух третей от максимального.

В Грозном напали на полицейских

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...