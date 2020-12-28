Министр образования России Валерий Фальков признал недостатки дистанционного обучения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Детям и пенсионерам будут выплачивать пособия — чиновников ждет сокращение — министр образования раскритиковал дистанционное обучение — в Баренцевом море утонули моряки — в Грозном напали на полицейских. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 28 декабря — в обзоре URA.RU:

Детям повысят пособия, пенсионерам готовят выплаты

С 2021 года российским семьям с детьми от трех до семи лет увеличат выплаты, если их доход не превышает прожиточный минимум. Об этом рассказала URA.RU депутат Госдумы и член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

В будущем году для пенсионеров введут новые выплаты. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

В Госдуме придумали, как победить бедность

В России нужно ввести прямые адресные выплаты населению для борьбы с бедностью. С таким заявлением выступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Чиновников ждет массовое сокращение

В российских регионах будут упразднены 37 должностей заместителей руководителей федеральных органов. В частности, оптимизация коснется 45 ведомств и министерств.

Министр образование признал недостатки онлайн-обучения

Дистанционное обучение уступает очному по качеству, но данный вид образования является вынужденной мерой. Об этом заявил министр образования России Валерий Фальков.

Россия и Белоруссия договорись о поставках нефти

Россия и Белоруссия до конца 2020 года подпишут все контракты по поставкам нефти. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Россия продлила закрытие границы с Великобританией

Российские границы будут закрыты для полетов в Великобританию как минимум до 12 января 2021 года. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Физлица стали иностранными агентами

Министерство юстиции России внесло физических лиц в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов.

В Баренцевом море затонуло судно

Рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море вблизи архипелага Новая Земля. По предварительным данным, судьба 17 рыбаков неизвестна. Двух членов экипажа удалось спасти.

По информации МЧС России, поиски людей затруднены из-за мороза и неблагоприятных погодных условий.

Тюменского стрелка признали виновным

Присяжные заседатели признали виновным Рамиля Шастудинова в убийстве восьмерых сослуживцев в воинской части под Читой. Однако коллегия присяжных заявила, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения. Таким образом, он может получить срок не более двух третей от максимального.

В Грозном напали на полицейских

В центре Грозного неизвестные атаковали сотрудников полиции. Один из силовиков скончался.

Позже личности стрелявших были установлены — ими оказались два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн. Их ликвидировали в ходе боя.