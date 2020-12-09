Ростуризм: какие страны готовы принять россиян на отдых

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Туристов из России готовы принимать Доминикана, Мексика и Марокко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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В ближайшее время для отдыха российских туристов могут открыться Доминикана, Мексика и Марокко. Об этом рассказал глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России, советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

«Еще ряд стран готовы принимать российских туристов из России. Из популярных — Доминикана, Мексика и Марокко», — сообщил он «Ридусу».

Сейчас россияне могут без ограничений отдохнуть в 15 странах. Среди них Турция, ОАЭ и Мальдивы. Однако не стоит забывать, что у каждой страны свои правила. Например, в Таиланд тоже можно поехать, но с 14-дневным карантином, напоминает эксперт.

Между тем в Госдуме придерживаются другого мнения. Так, в начале декабря депутат Виталий Милонов призвал закрыть Турцию для россиян на Новый год в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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