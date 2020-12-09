Ростуризм: какие страны готовы принять россиян на отдых

В ближайшее время для отдыха российских туристов могут открыться Доминикана, Мексика и Марокко. Об этом рассказал глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России, советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.
«Еще ряд стран готовы принимать российских туристов из России. Из популярных — Доминикана, Мексика и Марокко», — сообщил он «Ридусу».
Сейчас россияне могут без ограничений отдохнуть в 15 странах. Среди них Турция, ОАЭ и Мальдивы. Однако не стоит забывать, что у каждой страны свои правила. Например, в Таиланд тоже можно поехать, но с 14-дневным карантином, напоминает эксперт.
Между тем в Госдуме придерживаются другого мнения. Так, в начале декабря депутат Виталий Милонов призвал закрыть Турцию для россиян на Новый год в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
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