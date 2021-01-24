Украинский законопроект о борьбе с проявлениями сексизма является попыткой Киева понравиться президенту США Джо Байдену. Именно поэтому партию украинского лидера Владимира Зеленского следует назвать «Слуги Байдена». Так считает сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
Ранее члены Верховной рады, представляющие фракцию «Слуга народа», предложили рассмотреть сразу два законопроекта, где предполагается на высшем уровне определить термин «сексизм». Пушков с иронией отметил, что сексизм, который мало кому известен «на хуторе близ Диканьки», объявлен главным врагом Украины. По мнению сенатора, таким образом, украинские депутаты пытаются понравиться Байдену и демократам.
«Надо срочно переименовать в партию «Слуги Байдена», — цитирует Пушкова «
Политик в шутку посоветовал партии Зеленского дополнительно принять закон о защите прав людей «третьего пола» и трансгендеров. Пушков отметил: если Киев не начнет рассматривать эти законы, то президент США «надерет своим слугам хвоста».
Ранее Пушков заявил, что президент США Джо Байден будет использовать Украину как козырь против России. Он уверен, что американцы начнут поддерживать украинские вооруженные сил. Более того, Пушков не исключает, что администрация Байдена будет готовить и финансировать появление американской военной базы на Украине.
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