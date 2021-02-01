Падение ВВП России стало рекордным за последние 11 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена доллара за последние сутки снизилась почти на рубль. Центробанк установил стоимость валюты на уровне 75,5053 рубля за доллар (-74,74 коп). Курс евро понижен еще сильнее, на 75,37 коп. Официальная стоимость евро сейчас 91,5426 рубля.

Цены на нефть Brent выросли до 56,89 долларов за баррель (+3,361%). Стоимость нефти марки WTI выросла до 54,12 долларов (+3,678%).

Ситуация в России

Росстат заявил о рекордном спаде экономики за последние 11 лет. Это произошло из-за пандемии и уменьшения спроса на нефть. Снижение экономики составило 3,1% за 2020 год.

Росрыболовство заявило о росте цен на рыбу. Больше всего в цене прибавила горбуша, 270 рублей/кг (+3,8%). Также выросла стоимость сельди, 90 рублей/кг (+3,4%) и скумбрии — 160 рублей/кг (+1,9% за кг).

Минпромторг предложил обеспечивать некоторых россиян средствами на продукты. Помощь будет адресной, только для нуждающихся. Также президент поручил выплатить почти по 70 тысяч рублей врачам из МВД, ФСИН и других ведомств.

Центробанк заявил об ускорении годовой инфляции . Ожидается, что она достигнет пика в феврале. По прогнозам ЦБ к концу 2021 инфляция упадет до 3,5-4%.

Ситуация в мире

Падение ВВП в некоторых европейских странах затормозилось. Так, Германия, Франция и Испания в четвертом квартале 2020 показали динамику лучше ожидаемой. В Германии и Испании ВВП даже немного вырос .

В конгрессе США считают, что санкции, которые страна вводит против Ирана, России, Венесуэлы и других стран губительны для доллара. К тому же, санкции могут плохо сказаться на всей экономике Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден отозвал предложение экс-главы Америки Дональда Трампа убрать 73 статьи из расходов бюджета страны. Инициатива Трампа могла помочь стране сэкономить 27,4 млрд долларов в 2021 году.

Администрация Штатов и новый президент обсудят предложение потратить около 1,9 трлн долларов на пакет стимулирующих мер в связи с кризисом. К концу года он должен будет вернуть экономику США на докризисный уровень.

Мнения экспертов

В 2021 году в России вырастут цены на технику, считает президент Совета гильдии маркетологов Игорь Березин. Виной тому — сами покупатели. Цены останутся на прежнем уровне только до конца марта, считает Березин.