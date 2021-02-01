Цена доллара за последние сутки снизилась почти на рубль. Центробанк установил стоимость валюты на уровне 75,5053 рубля за доллар (-74,74 коп). Курс евро понижен еще сильнее, на 75,37 коп. Официальная стоимость евро сейчас 91,5426 рубля.
Цены на нефть Brent выросли до 56,89 долларов за баррель (+3,361%). Стоимость нефти марки WTI выросла до 54,12 долларов (+3,678%).
Ситуация в России
Росстат заявил о рекордном спаде экономики за последние 11 лет. Это произошло из-за пандемии и уменьшения спроса на нефть. Снижение экономики составило 3,1% за 2020 год.
Росрыболовство заявило о росте цен на рыбу. Больше всего в цене прибавила горбуша, 270 рублей/кг (+3,8%). Также выросла стоимость сельди, 90 рублей/кг (+3,4%) и скумбрии — 160 рублей/кг (+1,9% за кг).
Минпромторг предложил обеспечивать некоторых россиян средствами на продукты. Помощь будет адресной, только для нуждающихся. Также президент поручил выплатить почти по 70 тысяч рублей врачам из МВД, ФСИН и других ведомств.
Центробанк заявил об
Ситуация в мире
Падение ВВП в некоторых европейских странах затормозилось. Так, Германия, Франция и Испания в четвертом квартале 2020 показали динамику лучше ожидаемой. В Германии и Испании
В конгрессе США считают, что санкции, которые страна вводит против Ирана, России, Венесуэлы и других стран губительны для доллара. К тому же, санкции могут плохо сказаться на всей экономике Соединенных Штатов.
Президент США Джо Байден
Администрация Штатов и новый президент обсудят предложение
Мнения экспертов
В 2021 году в России вырастут цены на технику, считает президент Совета гильдии маркетологов Игорь Березин. Виной тому — сами покупатели. Цены останутся на прежнем уровне только до конца марта, считает Березин.
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