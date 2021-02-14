Врачи рассказали, когда вакцинация пожилых от коронавируса опасна

По словам экспертов, вакцинировать на дому может быть небезопасно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Вакцинация пожилых россиян от коронавируса на дому может быть небезопасна, так как в таких условиях сложно провести полную диагностику состояния здоровья и оказать экстренную реанимационную помощь в случае необходимости. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«После вакцинации в обязательном порядке должно быть обеспечено 30-минутное врачебное наблюдение в том случае, если после вакцинации, хоть минимален, но есть риск развития аллергических реакций, вплоть до анафилактического шока», — приводит слова Вознесенского РИА «Новости». Как отмечает эксперт, в таком случае пациенту должны быть обеспечены экстренные реанимационные мероприятия, что в домашних условиях вряд ли осуществимо.

Также ученый подчеркнул, что с возрастом у человека появляется больше хронических заболеваний, агрессивное течение которых является противопоказанием при вакцинации. При этом в домашних условиях такие заболевания выявить сложно, считает директор Университетской клиники МГУ имени Ломоносова, врач-уролог Армаис Камалов.

В конце декабря вакцину «Спутник V» признали безопасной для использования людьми старше 60 лет, сообщает «Национальная служба новостей». В начале февраля центр «Вектор» также получил позитивные результаты исследований вакцины «ЭпиВакКорона» на лицах пожилого возраста, передает RT. При этом, по словам аллерголога-онкоиммунолога Даниила Щепеляева, пожилым людям с тяжелыми хроническими заболеваниями и аллергией к компонентам препарата стоит отказаться от вакцинирования, пишет Nation News.