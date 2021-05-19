Губернатор назвал Дом Советов «символом политической импотенции»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал известный местный недострой Дом Советов «символом политической импотенции». Так он ответил на упрек депутата от КПФР по поводу демонтажа здания.
«Символом политической импотенции назвал губернатор [Алиханов] Дом Советов», — пишет РБК. Он отметил, что здание является недостроем, а предыдущие главы региона не решили проблему.
«Я хочу, чтобы в этом сердце города был наш новый символ, не старый немецкий замок. Не надо все время цепляться за прошлое. Надо, чтобы наконец наше сердце города начало биться», — цитирует Алиханова издание. На ежегодном отчете о работе регионального правительства губернатор сообщил, что ремонт Дома Советов не возможен по экономическим соображениям.
Алиханов уточнил, что здание находится в плачевном состоянии. Чтобы восстановить Дом Советов, его придется разбирать и собирать заново. На это могло бы уйти 10-15 лет, подчеркнул политик.
Во время доклада Алиханов в ответ на обвинение в десоветизации от депутата КПСС заявил о своем желании восстановить СССР. Губернатор сообщил, что считает бывшие советские республики одним народом, который думает на русском языке.
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