В Роскосмосе пожаловались на отсутствие супергеройских материалов

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Город ночью. Сургут, луна, полнолуние, суперлуние
На Луне нет адамантия, сказали в Роскосмосе Фото:

На Луне нет драгоценных металлов, чтобы окупить полет. Это осложняет обоснование в правительстве необходимости пилотируемых миссий туда. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«На Луне нет сейчас адамантия [вымышленный сплав металлов в комиксах Marvel], который добыл — и окупил полет. Это надо понимать», — цитирует РИА «Новости» Блошенко. По его словам, в Америке цель «лунной программы» — вернуть американского астронавта на Луну. «Сейчас они думают, какого он должен быть цвета кожи. И первой женщины-астронавта. У нас в Минфине не проходят такие обоснования», — сообщили в Роскосмосе.

Ранее стало известно, что в Роскосмосе разработают космический аппарат для отправки животных и других биологических объектов к Луне и проведения медико-биологических исследований. Окончание разработки корабля запланировано на ноябрь 2022 года, пишет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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