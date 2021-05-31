МИД объяснил, зачем РФ восстанавливает военные объекты в Арктике

Россия восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике, чтобы обеспечить обороноспособность страны на этом направлении. По словам посла по особым поручениям МИД, старшего должностного лица Арктического совета Николая Корчунова, в арктической зоне производятся более 10% ВВП России.
«Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность страны на арктическом направлении, которое имеет стратегическое значение для нацбезопасности и экономики нашей страны», — цитирует Корчунова РИА «Новости». По словам посла, Россия не раз заявляла о том, что её военная активность в этом регионе не нарушает международных обязательств и не создает опасности для других государств. О том, что Россия расширяет военный потенциал в Арктике, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
По словам Корчунова, Арктическая зона производит более 10% ВВП и свыше 20% экспорта России. Он отметил, что Москва планирует создать безопасные условия для экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития Арктики.
Ранее Минобороны Финляндии обнародовало отчет, в котором оценила военную активность России в Европе. Составители документа полагают, что пока Москва не планирует применять вооруженные силы для внешнеполитических целей, но продолжает готовиться и наращивать военную мощь, сообщает «Национальная служба новостей». В отчете также отмечалось, что вскоре возможно столкновение интересов мировых держав в Арктике.
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