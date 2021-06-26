Жители России начали экономить на товарах для дома

Россияне вернулись в офисы, и спрос на товары этой категории упал Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Средний платеж жителей России на товары для дома за год упал более чем на треть. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

«Средний чек с марта по май 2021 года относительно марта-мая 2020 года в этой категории снизился на 36% и составил 1493 рубля», — приводит информацию исследования РИА «Новости». Главной причиной названо возвращение сотрудников в офисы и снижение спроса на обустройство жилья.

В свою очередь, россияне ждут роста инфляции на уровне 0,6 процентного пункта, напоминают Nation News. Хотя по прогнозу Банка России, во втором полугодии инфляция должна вернуться к уровню 4%. Однако повышение тарифов ЖКХ в России может незначительно снизить инфляцию, убеждены специалисты. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%, сообщает телеканал 360.