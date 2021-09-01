Natura Siberica закрывает магазины в России

Natura Siberica закрывает 80 магазинов в России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Косметическая компания Natura Siberica временно закрыла магазины и прекратила выпуск продукции. Об этом говорится в сообщении президента компании Сергея Буйлова.

Производитель косметики Natura Siberica остановил работу 80 розничных магазинов и прекратил производство и продажи товаров под брендами компании, пишет РБК. Причиной стал разрыв лицензионного контракта с владельцем части брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica.

Ранее совладелица бизнеса и бывшая жена основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. Из-за этого производитель косметики, компания «Первое решение», лишилась права выпускать продукцию под этими брендами.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Андрей Трубников, умер в январе 2021 года в возрасте 61 года, передает RT. В начале 2000-х он создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи», а запустил Natura Siberica. После его смерти производство под свой контроль взяла первая жена Трубникова, передает телеканал 360.