Мантуров раскрыл планы по увеличению производительности предприятий ОПК России

Сфера Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) показала значительный рост за последние три года, в связи с чем был утвержден новый трехлетний план мероприятий для повышения производительности труда. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Чтобы продолжать следовать этому вектору, военно-промышленная комиссия утвердила трехлетний план мероприятий с протяжкой до 2030 года», — заявил Мантуров в эфире на сайте Госдумы. Также он отметил, что за последние три года производительность труда выросла более чем на 40% даже с учетом привлечения на заводы около 800 тысяч новых сотрудников.
Ранее Денис Мантуров сообщал, что предприятия ОПК уже формируют стратегические запасы материалов и комплектующих, а параметры федерального бюджета предусматривают значительное увеличение финансирования национальной обороны. Эти меры связаны с выполнением задач специальной военной операции и необходимостью противодействия росту военных расходов стран НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.