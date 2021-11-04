Правительство расширило список доходов для взыскания алиментов

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Алименты будут взыскаться с зарплат, премий, пенсий, надбавок, пособий и доходов со вкладов Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о перечне доходов, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, взыскания будут производиться с окладов, сдельных зарплат, денежных довольствий, премий, гонораров, надбавок и доплат к тарифным ставкам или окладам, выплат, связанных с условиями труда, вознаграждений педагогам за классное руководство и денежных выплат врачам. Доходы от старательской деятельности, предпринимательства, сдачи недвижимости в аренду, вкладов и дивидендов также вошли в перечень.

Удержание алиментов будут производить со всех видов пенсий, стипендий, пособий, с сумм материальной помощи, государственных компенсационных выплат и возращенного налога. Новый перечень доходов утвержден 2 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ запретил банкам блокировать алименты на счетах должников. Женщины в соцсетях заступились за должников по алиментам после высказывания блогера. В России снизилось число исполнительных производств по взысканию алиментов, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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