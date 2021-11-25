Госдума одобрила новые льготы для части россиян

Для охраняющих госграницу добровольцев могут ввести льготы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительствам регионов хотят разрешить выделять материальную поддержку дружинникам, охраняющим границы России. Соответствующие поправки депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Об этом сообщается на сайте ГД.

В пояснительной записке подчеркивается, что сейчас соответствующие льготы положены только дружинникам, участвующим добровольно в охране общественного порядка, и внештатным сотрудникам полиции. «Сейчас в защите границы участвуют 12,3 тысяч граждан в составе 1216 добровольных народных дружин. В ряде регионов дружинникам, охраняющим границы, предоставляются льготы и компенсации, а в других — нет», — отмечают авторы инициативы.

В прошлом году с участием добровольцев задержано более 5,5 тысяч нарушителей пограничного законодательства. Также было изъято 27 килограммов наркотиков, 16 единиц огнестрельного оружия и 123 единицы боеприпасов.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что для некоторых категорий молодых россиян следует ввести компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Депутат предлагает распространить данную меру на студентов, совмещающих учебу с работой, молодых специалистов и научных сотрудников в возрасте от 18 до 27 лет.