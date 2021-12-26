Актер, озвучивавший Альбуса Дамблдора, умер от COVID

Умер известный российский актер дубляжа Андрей Ярославцев. Ему было 64 года. Причина смерти — коронавирус.
«Сегодня, 26 декабря на 65-м году жизни скончался Андрей Викторович Ярославцев. Он был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа», — говорится в сообщении коллеги.
Андрей Ярославцев родился в 6 августа 1957 года в Москве. После того, как окончил школу, поступил в Театральное училище имени Щукина и проучился там до 1978-го года. После он был принят в группу Театра имени Вахтангова.
Свой путь в дубляже он начал позже. В его арсенале порядка 240-ка кинокартин. Андрей Ярославцев озвучил Оптимуса Прайма («Трансформеры»), Альбуса Дамблдора («Гарри Поттер»), Гимли («Властелин колец») и многих других известных героев из фильмов. Также он озвучивал персонажей компьютерных игры, таких как «Dota 2», «League of Legends», «Ведьмак», «The Elder Scrolls IV: Oblivion» и «Diablo».
Умер известный российский актер дубляжа Андрей Ярославцев. Ему было 64 года. Причина смерти — коронавирус. «Сегодня, 26 декабря на 65-м году жизни скончался Андрей Викторович Ярославцев. Он был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа», — говорится в сообщении коллеги. Андрей Ярославцев родился в 6 августа 1957 года в Москве. После того, как окончил школу, поступил в Театральное училище имени Щукина и проучился там до 1978-го года. После он был принят в группу Театра имени Вахтангова. Свой путь в дубляже он начал позже. В его арсенале порядка 240-ка кинокартин. Андрей Ярославцев озвучил Оптимуса Прайма («Трансформеры»), Альбуса Дамблдора («Гарри Поттер»), Гимли («Властелин колец») и многих других известных героев из фильмов. Также он озвучивал персонажей компьютерных игры, таких как «Dota 2», «League of Legends», «Ведьмак», «The Elder Scrolls IV: Oblivion» и «Diablo».