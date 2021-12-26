26 декабря 2021

Актер, озвучивавший Альбуса Дамблдора, умер от COVID

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Торжественная церемония, посвященная Дню памяти жертв Холокоста. Екатеринбург, свечи, день памяти жертв холокоста, церемония памяти жертв холокоста
Андрей Ярославцев умер на 65-м году жизни от COVID-19 Фото:

Умер известный российский актер дубляжа Андрей Ярославцев. Ему было 64 года. Причина смерти — коронавирус.

«Сегодня, 26 декабря на 65-м году жизни скончался Андрей Викторович Ярославцев. Он был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа», — говорится в сообщении коллеги.

Андрей Ярославцев родился в 6 августа 1957 года в Москве. После того, как окончил школу, поступил в Театральное училище имени Щукина и проучился там до 1978-го года. После он был принят в группу Театра имени Вахтангова.

Свой путь в дубляже он начал позже. В его арсенале порядка 240-ка кинокартин. Андрей Ярославцев озвучил Оптимуса Прайма («Трансформеры»), Альбуса Дамблдора («Гарри Поттер»), Гимли («Властелин колец») и многих других известных героев из фильмов. Также он озвучивал персонажей компьютерных игры, таких как «Dota 2», «League of Legends», «Ведьмак», «The Elder Scrolls IV: Oblivion» и «Diablo».

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Умер известный российский актер дубляжа Андрей Ярославцев. Ему было 64 года. Причина смерти — коронавирус. «Сегодня, 26 декабря на 65-м году жизни скончался Андрей Викторович Ярославцев. Он был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа», — говорится в сообщении коллеги. Андрей Ярославцев родился в 6 августа 1957 года в Москве. После того, как окончил школу, поступил в Театральное училище имени Щукина и проучился там до 1978-го года. После он был принят в группу Театра имени Вахтангова. Свой путь в дубляже он начал позже. В его арсенале порядка 240-ка кинокартин. Андрей Ярославцев озвучил Оптимуса Прайма («Трансформеры»), Альбуса Дамблдора («Гарри Поттер»), Гимли («Властелин колец») и многих других известных героев из фильмов. Также он озвучивал персонажей компьютерных игры, таких как «Dota 2», «League of Legends», «Ведьмак», «The Elder Scrolls IV: Oblivion» и «Diablo».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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