Россиян предупредили о дефиците и резком подорожании смартфонов

06 января 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

В России смартфоны подорожают на 17% Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2022 году в России ожидается дефицит и подорожание смартфонов. Об этом предупредили ритейлеры. «Дефицит телефонов, преследовавший их продавцов и покупателей в РФ весь 2021 год, никуда не денется и в 2022-м», — рассказал «Известиям» руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, наблюдается дефицит практически всех моделей iPhone, раскладных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy A52, Galaxy A72, Galaxy S21+, который сохранится весь год. Помимо нехватки смартфонов, участники рынка также прогнозируют их подорожание. Как отмечает Зайцев, розничные цены могут увеличиться в 2022 году на 5—15%. С ним согласен вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. Он прогнозирует рост цен в районе 15-17%. Ранее также стало известно, что высокопоставленные чиновники в США обсудят возможность ограничение на экспорт смартфонов и материалов других секторов в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США. Также Вашингтон планирует консультации с партнерами в Европе и Азии, которых могут затронуть эти ограничения, добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году в России ожидается дефицит и подорожание смартфонов. Об этом предупредили ритейлеры. «Дефицит телефонов, преследовавший их продавцов и покупателей в РФ весь 2021 год, никуда не денется и в 2022-м», — рассказал «Известиям» руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, наблюдается дефицит практически всех моделей iPhone, раскладных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy A52, Galaxy A72, Galaxy S21+, который сохранится весь год. Помимо нехватки смартфонов, участники рынка также прогнозируют их подорожание. Как отмечает Зайцев, розничные цены могут увеличиться в 2022 году на 5—15%. С ним согласен вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. Он прогнозирует рост цен в районе 15-17%. Ранее также стало известно, что высокопоставленные чиновники в США обсудят возможность ограничение на экспорт смартфонов и материалов других секторов в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США. Также Вашингтон планирует консультации с партнерами в Европе и Азии, которых могут затронуть эти ограничения, добавил собеседник агентства.