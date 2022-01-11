Россиянам предлагают полмиллиона рублей за лекцию. Так начала год Росмолодежь

11 января 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Победители «Лиги лекторов» выступят в вузах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Общество «Знание» и Росмолодежь в январе запустят новый сезон конкурсов и проектов. В их числе второй сезон Лиги Лекторов, победители которого получат 500 тыс рублей на создание, развитие и продвижение просветительского контента. Об этом рассказали в обществе «Знание». «Лига Лекторов — это масштабный конкурс для просветителей, где любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию. Лучшие получат звание „Лектор Знания“, возможность выступать на проектах Общества и 500 тысяч рублей на создание, развитие и продвижение просветительского контента», — указано на сайте общества «Знание». Также победители смогут выступить в вузах. Росмолодежь объявила прием заявок на участие в экспертном совете грантового конкурса, сообщается на их сайте. Для этого до 20 января нужно заполнить анкету в АИС «Молодежь России» и пройти отбор. Россияне также смогут поучаствовать в премии «ТопБЛОГ» за социально полезный контент в соцсетях, указано на сайте Минпросвещения РФ. Выберут семь победителей по двум категориям: до 100 тыс подписчиков и более. Заявку можно подать до 17 января, как на себя, так и на другого блогера. Финалисты проекта будут работать вместе с 17 популярными блогерами РФ над разработкой рекламных кампаний для четырех крупных компаний в России. В организации Всемирных студенческих игр ФИСУ ищут волонтеров для помощи, сообщается на их сайте. Мероприятие пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, в нем задействуют более 11 тыс. добровольцев. Ранее общество «Знание» отчиталось о перезагрузке. Они запустили шесть новых флагманских проектов, организовали мультимедийные студии в нескольких регионах РФ и предоставили гражданам доступ к обширной «библиотеке знаний». Перезагрузку поручал провести президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Общество «Знание» и Росмолодежь в январе запустят новый сезон конкурсов и проектов. В их числе второй сезон Лиги Лекторов, победители которого получат 500 тыс рублей на создание, развитие и продвижение просветительского контента. Об этом рассказали в обществе «Знание». «Лига Лекторов — это масштабный конкурс для просветителей, где любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, совершенствовать навыки публичных выступлений, найти свою аудиторию. Лучшие получат звание „Лектор Знания“, возможность выступать на проектах Общества и 500 тысяч рублей на создание, развитие и продвижение просветительского контента», — указано на сайте общества «Знание». Также победители смогут выступить в вузах. Росмолодежь объявила прием заявок на участие в экспертном совете грантового конкурса, сообщается на их сайте. Для этого до 20 января нужно заполнить анкету в АИС «Молодежь России» и пройти отбор. Россияне также смогут поучаствовать в премии «ТопБЛОГ» за социально полезный контент в соцсетях, указано на сайте Минпросвещения РФ. Выберут семь победителей по двум категориям: до 100 тыс подписчиков и более. Заявку можно подать до 17 января, как на себя, так и на другого блогера. Финалисты проекта будут работать вместе с 17 популярными блогерами РФ над разработкой рекламных кампаний для четырех крупных компаний в России. В организации Всемирных студенческих игр ФИСУ ищут волонтеров для помощи, сообщается на их сайте. Мероприятие пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, в нем задействуют более 11 тыс. добровольцев. Ранее общество «Знание» отчиталось о перезагрузке. Они запустили шесть новых флагманских проектов, организовали мультимедийные студии в нескольких регионах РФ и предоставили гражданам доступ к обширной «библиотеке знаний». Перезагрузку поручал провести президент РФ Владимир Путин.