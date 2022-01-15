Лидер королевской ОПГ судится с Бутыркой из-за условий содержания

Криминальный авторитет подал в суд на «Бутырку» за невкусную еду и отсутствие тренажеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава преступной группировки из Королева, отбывающий пожизненное заключение, подал в суд на московское СИЗО «Бутырка». Криминальный авторитет, обвиняемый в четырех убийствах, потребовал от учреждения компенсацию в размере 7 тысяч евро.

Мужчину не устроили ряд условий содержания в камере: от яркого освещения в ночное время до недостаточно вкусного питания. Суд внимательно изучил вопрос и отказал Сафронову в первой же инстанции. Он уже оспорил решение.

С 2005 по 2011 год преступная группировка во главе с Андреем Сафроновым грабила и расправлялась с бизнесменами в Подмосковье. В 2016 году Андрея признали виновным в четырех убийствах и приговорили к пожизненному. Но дело еще не закрыто, поэтому с октября 2019 года по январь 2021-го он поселился в московском СИЗО № 2, именуемом Бутырка. И там криминальному авторитету очень не понравилось.

Ранее URA.RU сообщало, что заключенные в СИЗО по всей России жалуются на условия содержания заключенных. Единственным возможным выходом из ситуации ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников считает окончание ремонта в новом корпусе столичного СИЗО-7, который длится с 2015 года.

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