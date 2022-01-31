Оппозиционера Гудкова депортировали из Грузии

31 января 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Дмитрия Гудкова депортировали из Тбилиси в Киев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова не пустили в Тбилиси, куда он прилетел из Киева. Грузия решила депортировать политика обратно на Украину. По словам Гудкова, у него уже были оплачены гостиница и обратный перелет. «Прилетел я из Киева в Тбилиси на встречу с активистами. У меня есть приглашение. На границе мне сказали, что меня депортируют обратно в Киев. Государство приняло решение не пускать меня в страну. Несмотря на то, что у меня здесь много встреч запланировано, оплачена гостиница, оплачен перелет отсюда уже на пятницу», — рассказал Дмитрий Гудков в своем telegram-канале. По словам Гудкова, это уже не первый случай, когда Грузия депортирует российских оппозиционеров. Он заявил, что ранее в Тбилиси не пустили экс-юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (организация запрещена в РФ, внесена в список экстремистов и иноагентов и ликвидирована) Любовь Соболь (признана в РФ экстремистом и террористом). До этого правоохранительные органы РФ объявили ее в федеральный розыск. В начале июня Гудков покинул Россию после того, как оппозиционера и его тетю Ирину Ермилову задержали по делу о причинении имущественного вреда. Когда политика отпустили из изолятора, он отправился на Украину. Гудков заявил, что будет вести деятельность из-за границы через соцсети. Ранее сообщалось, что он направился в болгарский город Варна, где проживают его родители, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова не пустили в Тбилиси, куда он прилетел из Киева. Грузия решила депортировать политика обратно на Украину. По словам Гудкова, у него уже были оплачены гостиница и обратный перелет. «Прилетел я из Киева в Тбилиси на встречу с активистами. У меня есть приглашение. На границе мне сказали, что меня депортируют обратно в Киев. Государство приняло решение не пускать меня в страну. Несмотря на то, что у меня здесь много встреч запланировано, оплачена гостиница, оплачен перелет отсюда уже на пятницу», — рассказал Дмитрий Гудков в своем telegram-канале. По словам Гудкова, это уже не первый случай, когда Грузия депортирует российских оппозиционеров. Он заявил, что ранее в Тбилиси не пустили экс-юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (организация запрещена в РФ, внесена в список экстремистов и иноагентов и ликвидирована) Любовь Соболь (признана в РФ экстремистом и террористом). До этого правоохранительные органы РФ объявили ее в федеральный розыск. В начале июня Гудков покинул Россию после того, как оппозиционера и его тетю Ирину Ермилову задержали по делу о причинении имущественного вреда. Когда политика отпустили из изолятора, он отправился на Украину. Гудков заявил, что будет вести деятельность из-за границы через соцсети. Ранее сообщалось, что он направился в болгарский город Варна, где проживают его родители, передает «Национальная служба новостей».