Депутат Госдумы призвал изымать имущество у богатеющих россиян

05 марта 2022 в 05:11 Размер текста - 17 +

Для коррупционеров должно быть максимальное наказание, считает Михаил Щапов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У россиян, участвующих в коррупционных схемах и наживающихся за счет бюджета и граждан во время спецоперации на Украине, необходимо изымать имущество и отправлять в место лишения свободы. Этим мнением с URA.RU поделился первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Стоит обратить внимание на отрасли, которые имеют критическое значение в ситуации спецоперации. Это поставки нефти и газа, продовольствия, запчастей, вооружений и боеприпасов. Они сейчас являются для нас стратегическими и требуют максимального внимания со стороны контрольных и проверяющих органов. Здесь не стоит вопрос получения сверхдоходов. Не должно быть в принципе попыток наживаться на бюджете и гражданах в такой ситуации. В случае выявления коррупции она должна пресекаться немедленно и максимально жестоким образом: сроки должны быть максимальными, а имущество коррупционера должно изыматься», — заявил Михаил Щапов. Он отметил, что уже принят законопроект о расширении программы амнистии капиталов. «Пока это достаточная мера для контроля над тем, откуда у богатых их активы. Мы не видим необходимости в каких-то дополнительных контрольных мероприятиях — действующего законодательства достаточно», — заключил депутат. Западные страны начали активно вводить новые санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с ограничениями. В рамках поддержки граждан и экономики страны, Госдума приняла закон, предусматривающий проведение четвертого этапа амнистии капиталов. Речь идет о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, а также о защите их имущественных интересов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У россиян, участвующих в коррупционных схемах и наживающихся за счет бюджета и граждан во время спецоперации на Украине, необходимо изымать имущество и отправлять в место лишения свободы. Этим мнением с URA.RU поделился первый заместитель комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Стоит обратить внимание на отрасли, которые имеют критическое значение в ситуации спецоперации. Это поставки нефти и газа, продовольствия, запчастей, вооружений и боеприпасов. Они сейчас являются для нас стратегическими и требуют максимального внимания со стороны контрольных и проверяющих органов. Здесь не стоит вопрос получения сверхдоходов. Не должно быть в принципе попыток наживаться на бюджете и гражданах в такой ситуации. В случае выявления коррупции она должна пресекаться немедленно и максимально жестоким образом: сроки должны быть максимальными, а имущество коррупционера должно изыматься», — заявил Михаил Щапов. Он отметил, что уже принят законопроект о расширении программы амнистии капиталов. «Пока это достаточная мера для контроля над тем, откуда у богатых их активы. Мы не видим необходимости в каких-то дополнительных контрольных мероприятиях — действующего законодательства достаточно», — заключил депутат. Западные страны начали активно вводить новые санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с ограничениями. В рамках поддержки граждан и экономики страны, Госдума приняла закон, предусматривающий проведение четвертого этапа амнистии капиталов. Речь идет о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, а также о защите их имущественных интересов.