Захарова: Чехию ждет «творческий ответ» за захват посольства РФ

21 марта 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

МИД РФ отреагировал на инициативу мэрии Праги по расселению украинских беженцев в зданиях, принадлежащих российскому посольству Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировал на инициативу властей Праги по расселению украинских беженцев в зданиях, принадлежащих российскому посольству. Она пообещала «творческий ответ», если они исполнят свои обещания. «Если это будет сделано, в Москве творчески подойдут к ответным мерам», — сказала Захарова в интервью «Ридусу». Реакции от российского посольства на инициативу пражских властей по поводу недвижимости еще не последовало. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из нескольких городов страны эвакуировалось почти 40 тысяч человек. Власти Праги отметили, что некоторые здания, принадлежащие российскому посольству, пустуют и не используются. Они считают, что туда можно заселить беженцев с Украины. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировал на инициативу властей Праги по расселению украинских беженцев в зданиях, принадлежащих российскому посольству. Она пообещала «творческий ответ», если они исполнят свои обещания. «Если это будет сделано, в Москве творчески подойдут к ответным мерам», — сказала Захарова в интервью «Ридусу». Реакции от российского посольства на инициативу пражских властей по поводу недвижимости еще не последовало. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из нескольких городов страны эвакуировалось почти 40 тысяч человек. Власти Праги отметили, что некоторые здания, принадлежащие российскому посольству, пустуют и не используются. Они считают, что туда можно заселить беженцев с Украины. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик.