В Wikipedia стерли данные, доказывающие вину Киева за Краматорск. Скрин

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В статье на «Википедии» не упоминается заявление Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Редакторы «Википедии» изменили информацию о ракете «Точка-У», после того как ВСУ обстреляли этой ракетной установкой Краматорск (Донбасс). Теперь в статье сообщается, что эта система якобы есть на вооружении у России несмотря на опровержение Минобороны РФ.

Редакторы статьи о «Точке-У» на «Википедии» изменили информацию и написали, что эта ракетная система якобы также состоит на вооружении российской армии. Они использовали в качестве источника агентство Sputnik и не сослались на заявления Минобороны России. «Однако белорусское отделение российского новостного агентства Sputnik по состоянию на 15 февраля 2022 года указало комплекс состоящим на «вооружении российской армии», — сообщается в материале на сайте «Википедии».

Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска ракетой «Точка-У». В результате погибли более 50 человек, более 100 пострадали, сообщает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ отмечали, что ракета «Точка-У» есть на вооружении только у армии Украины, передает «Царьград».

Ранее Роскомнадзор уже требовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах появлялась информация, что националисты Украины убивают мирных жителей и размещают огневые позиции в жилых кварталах.

Отредактированная статья на «Википедии»
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Редакторы «Википедии» изменили информацию о ракете «Точка-У», после того как ВСУ обстреляли этой ракетной установкой Краматорск (Донбасс). Теперь в статье сообщается, что эта система якобы есть на вооружении у России несмотря на опровержение Минобороны РФ. Редакторы статьи о «Точке-У» на «Википедии» изменили информацию и написали, что эта ракетная система якобы также состоит на вооружении российской армии. Они использовали в качестве источника агентство Sputnik и не сослались на заявления Минобороны России. «Однако белорусское отделение российского новостного агентства Sputnik по состоянию на 15 февраля 2022 года указало комплекс состоящим на «вооружении российской армии», — сообщается в материале на сайте «Википедии». Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска ракетой «Точка-У». В результате погибли более 50 человек, более 100 пострадали, сообщает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ отмечали, что ракета «Точка-У» есть на вооружении только у армии Украины, передает «Царьград». Ранее Роскомнадзор уже требовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах появлялась информация, что националисты Украины убивают мирных жителей и размещают огневые позиции в жилых кварталах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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