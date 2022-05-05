Shell готовится продать российскую сеть АЗС

06 мая 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Приобрести сеть АЗС может «Лукойл» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Shell готова продать свой заправочный бизнес в России, покупателем может выступить «Лукойл». Об этом говорится в сообщении Forbes. «Нефтегазовая компания Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России. Среди потенциальных покупателей — „Лукойл“», — пишет Forbes, ссылаясь на источник в англо-голландской компании. Собеседник Forbes уточнил, что компания Shell ведет переговоры о продаже своей сети АЗС. Cделка еще не подписана. По его словам, Shell продает все заправки с условием, что бизнес купят вместе с персоналом, чтобы сотрудники не остались без заработной платы до конца года. Официальный представитель Shell, в сою очередь подтвердил, что компания ведет переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами», отмечает Forbes. В настоящее время в России у Shell более 370 АЗС (в 28 городах). Часть из них принадлежит компании Shell, некоторые из них работают по франшизе. Ранее США и Евросоюз ввели жесткие экономические санкции против России из-за спецоперации на Украине. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. О решении приостановить работу в России уже объявили многие компании разных отраслей экономики РФ. Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что необходимо национализировать компании, которые уходят из России. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Компания Shell готова продать свой заправочный бизнес в России, покупателем может выступить «Лукойл». Об этом говорится в сообщении Forbes. «Нефтегазовая компания Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России. Среди потенциальных покупателей — „Лукойл“», — пишет Forbes, ссылаясь на источник в англо-голландской компании. Собеседник Forbes уточнил, что компания Shell ведет переговоры о продаже своей сети АЗС. Cделка еще не подписана. По его словам, Shell продает все заправки с условием, что бизнес купят вместе с персоналом, чтобы сотрудники не остались без заработной платы до конца года. Официальный представитель Shell, в сою очередь подтвердил, что компания ведет переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами», отмечает Forbes. В настоящее время в России у Shell более 370 АЗС (в 28 городах). Часть из них принадлежит компании Shell, некоторые из них работают по франшизе. Ранее США и Евросоюз ввели жесткие экономические санкции против России из-за спецоперации на Украине. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. О решении приостановить работу в России уже объявили многие компании разных отраслей экономики РФ. Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что необходимо национализировать компании, которые уходят из России.