Кадыров рассказал о неудачной попытке наступления ВСУ. «С треском провалилось»

07 мая 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тщательно продуманное украинскими военными наступление в ходе спецоперации на Украинге «с треском провалилось». Об этом рассказал Глава Чечни Рамзан Кадыров. «Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка <…> Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. „Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление“ с треском провалилось», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также опубликовал видео, на котором его помощник Апты Алаудинов передает противнику «большой привет» и выражает благодарность за оставленное оружие. Алаудинов на видеозаписи отметил, что украинцы отправляют на спецоперацию стариков и пенсионеров, которые «зазря погибают», он считает, что украинский народ «скоро так закончится», а Запад готов воевать «до последнего украинца». Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Позже это подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ведомство представило оригиналы секретных шифротелеграмм Нацгвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Тщательно продуманное украинскими военными наступление в ходе спецоперации на Украинге «с треском провалилось». Об этом рассказал Глава Чечни Рамзан Кадыров. «Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка <…> Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. „Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление“ с треском провалилось», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также опубликовал видео, на котором его помощник Апты Алаудинов передает противнику «большой привет» и выражает благодарность за оставленное оружие. Алаудинов на видеозаписи отметил, что украинцы отправляют на спецоперацию стариков и пенсионеров, которые «зазря погибают», он считает, что украинский народ «скоро так закончится», а Запад готов воевать «до последнего украинца». Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Позже это подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ведомство представило оригиналы секретных шифротелеграмм Нацгвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года.