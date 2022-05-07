В Евросоюзе хотят оставить Сербию без денег за поддержку России

Сербия оказывала поддержку Россию Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Политика Сербии в отношении России не соответствует курсу Евросоюза, поэтому стоит обсудить целесообразность финансовой помощи стране — кандидату на вступление в ЕС. С такой инициативой выступил депутат Европарламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт, который обратился к Еврокомиссии.

«В свете наблюдений, содержащихся в отчетах о прогрессе в вопросе вступления, отчета ЕСА и политики Сербии в отношении Российской Федерации, считает ли Европейская комиссия по-прежнему приемлемым оказание Республике Сербия содействия на этапе подготовки к вступлению в ЕС?» — заявил Овертвельдт в своем обращении. Его заявление приводит RT.

По словам политика, Сербия получила от Евросоюза 1,5 млрд евро с 2014 по 2020 годы и 122 млн евро 15 декабря 2021 года. Депутат в своем обращении отметил, что у Сербии пока нет достаточного прогресса по решению проблем коррупции и сосредоточения власти. Это может помешать вступлению страны в ЕС.

Сербия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2012 году. Месяц назад на президентских выборах в Сербии победил союзник России, действующий глава государства Александр Вучич. Он заявлял о планах сохранять партнерские и дружеские отношения с РФ. Вучич также назвал несправедливыми требования Евросоюза о введении санкций против России из-за спецоперации на Украине. По его словам, Сербию вынудили проголосовать за исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) с помощью шантажа.

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