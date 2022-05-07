ВСУ ударили Точкой-У по своим гражданам. Видео

07 мая 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили ракетой по городу Голая Пристань Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины ударили по жилому кварталу города Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo. В городе есть пострадавшие и раненные, уточнили в паблике. «Сегодня утром ВСУ ударили Точкой-У по жилому массиву города Голая Пристань, Херсонская область. Полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком», — сообщается в telegram-канале. По информации СМИ, в результате удара было повреждено десять зданий, в том числе дом ветерана труда. Три человека получили ранения, отметили авторы. Россия с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина проводит специальную операцию на Украине. Как заявляли официальные лица страны, операция является вынужденной мерой по срыву наступления ВСУ на республики Донбасса. В Минобороны РФ 15 марта отчитались о полном взятии Херсонской области под контроль российской армии. С 1 мая регион начал смену валюты на российский рубль. Позже заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области заявил о стремлении региона к присоединению к РФ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины ударили по жилому кварталу города Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo. В городе есть пострадавшие и раненные, уточнили в паблике. «Сегодня утром ВСУ ударили Точкой-У по жилому массиву города Голая Пристань, Херсонская область. Полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком», — сообщается в telegram-канале. По информации СМИ, в результате удара было повреждено десять зданий, в том числе дом ветерана труда. Три человека получили ранения, отметили авторы. Россия с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина проводит специальную операцию на Украине. Как заявляли официальные лица страны, операция является вынужденной мерой по срыву наступления ВСУ на республики Донбасса. В Минобороны РФ 15 марта отчитались о полном взятии Херсонской области под контроль российской армии. С 1 мая регион начал смену валюты на российский рубль. Позже заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области заявил о стремлении региона к присоединению к РФ.