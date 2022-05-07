ВСУ ударили Точкой-У по своим гражданам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
ВСУ ударили ракетой по городу Голая Пристань Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины ударили по жилому кварталу города Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo. В городе есть пострадавшие и раненные, уточнили в паблике.

«Сегодня утром ВСУ ударили Точкой-У по жилому массиву города Голая Пристань, Херсонская область. Полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком», — сообщается в telegram-канале.

По информации СМИ, в результате удара было повреждено десять зданий, в том числе дом ветерана труда. Три человека получили ранения, отметили авторы.

Россия с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина проводит специальную операцию на Украине. Как заявляли официальные лица страны, операция является вынужденной мерой по срыву наступления ВСУ на республики Донбасса.

В Минобороны РФ 15 марта отчитались о полном взятии Херсонской области под контроль российской армии. С 1 мая регион начал смену валюты на российский рубль. Позже заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области заявил о стремлении региона к присоединению к РФ.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы Украины ударили по жилому кварталу города Голая Пристань в Херсонской области. Об этом сообщил telegram-канал WarGonzo. В городе есть пострадавшие и раненные, уточнили в паблике. «Сегодня утром ВСУ ударили Точкой-У по жилому массиву города Голая Пристань, Херсонская область. Полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком», — сообщается в telegram-канале. По информации СМИ, в результате удара было повреждено десять зданий, в том числе дом ветерана труда. Три человека получили ранения, отметили авторы. Россия с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина проводит специальную операцию на Украине. Как заявляли официальные лица страны, операция является вынужденной мерой по срыву наступления ВСУ на республики Донбасса. В Минобороны РФ 15 марта отчитались о полном взятии Херсонской области под контроль российской армии. С 1 мая регион начал смену валюты на российский рубль. Позже заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области заявил о стремлении региона к присоединению к РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...