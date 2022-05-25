Диетолог Гинзбург раскрыл, что приводит к перееданию

26 мая 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Лучше есть медленно, не отвлекаясь от еды, считает Михаил Гинзбург Фото: Денис Моргунов © URA.RU Быстрое поглощение пищи приводит к перееданию. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Чем быстрее человек ест, быстрее жует, глотает, тем больше он съедает. Дело в том, что сигналы сытости и пресыщения у человека немножко запаздывают. Многое зависит от каждого отдельного человека и дополнительных факторов, но в целом показано, что лучше есть медленно. Тогда ты по крайне мере будешь защищен от переедания», — рассказал Михаил Гинзбург. Диетолог объяснил, что необходимо делать, чтобы не съесть лишнего. «Есть правила, как есть медленно. Например, не отвлекаться во время еды. Есть смакуя, тщательно пережевывая, разбираясь во вкусах. Нужно использовать пищу, требующую пережевывания, богатую пищевыми волокнами. Лучше употреблять побольше зелени, овощей в качестве гарниров или дополнительных закусок. Решить проблему с перееданием можно и нужно», — подытожил эксперт.

Быстрое поглощение пищи приводит к перееданию. Об этом в беседе с URA.RU заявил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Чем быстрее человек ест, быстрее жует, глотает, тем больше он съедает. Дело в том, что сигналы сытости и пресыщения у человека немножко запаздывают. Многое зависит от каждого отдельного человека и дополнительных факторов, но в целом показано, что лучше есть медленно. Тогда ты по крайне мере будешь защищен от переедания», — рассказал Михаил Гинзбург. Диетолог объяснил, что необходимо делать, чтобы не съесть лишнего. «Есть правила, как есть медленно. Например, не отвлекаться во время еды. Есть смакуя, тщательно пережевывая, разбираясь во вкусах. Нужно использовать пищу, требующую пережевывания, богатую пищевыми волокнами. Лучше употреблять побольше зелени, овощей в качестве гарниров или дополнительных закусок. Решить проблему с перееданием можно и нужно», — подытожил эксперт.