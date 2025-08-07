В России заведено первое в истории дело против посредника финансовых мошенников

В России впервые возбуждено уголовное дело против так называемого «дроппера» — посредника финансовых мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, задержан гражданин, который скупал и перепродавал электронные средства платежа для использования их в преступных схемах.
«Следователями московского Главка МВД России возбуждено первое в нашей стране уголовное дело в отношении так называемого „дроповода“, — написала Волк в своем telegram-канале. Она уточнила, что расследование стало возможным после того, как один из дропов — участников незаконных операций — воспользовался правом на освобождение от ответственности в обмен на сотрудничество со следствием.
По ее словам, задержанный гражданин сообщил важные сведения о тех, кому передал в управление открытый на него счет. На основании этих показаний было возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 187 УК РФ (Незаконный оборот средств платежей).
В ходе обыска по месту жительства задержанного оперативники обнаружили технические устройства, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты. По информации следствия, эти предметы использовались для хищения денежных средств у граждан России. Подозреваемому предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, уточнила Волк.
В России 24 июня был принят закон об уголовной ответственности для дропперов, который устанавливает для них штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, за попадание под статью 187 УК РФ нарушителю грозят исправительные работы от трех до шести часов или тюремное заключение до трех лет. Организаторы схем же могут получить штрафы от 300 тысяч до одного миллиона рублей или до шести лет лишения свободы, в зависимости от роли и ущерба жертв.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.