Ушаков рассказал о приемлемом предложении со стороны США по Украине

Встреча Путина и Трампа

Американская сторона выдвинула предложение по Украине, которое российская сторона считает приемлемым. Об этом сообщил советник президента России Юрий Ушаков, комментируя подготовку встречи между главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», — заявил Ушаков. Его слова передает telegram-канал «Вести».

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о значимости переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Штатов Дональдом Трампом. По словам Ушакова, утверждение Рубио о наличии актуальных тем для диалога между двумя главами государств является обоснованным.

