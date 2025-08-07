Ушаков рассказал о приемлемом предложении со стороны США по Украине

Американская сторона выдвинула предложение по Украине, которое российская сторона считает приемлемым. Об этом сообщил советник президента России Юрий Ушаков, комментируя подготовку встречи между главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
«Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», — заявил Ушаков. Его слова передает telegram-канал «Вести».
Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о значимости переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Штатов Дональдом Трампом. По словам Ушакова, утверждение Рубио о наличии актуальных тем для диалога между двумя главами государств является обоснованным.
