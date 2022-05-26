СМИ: Россия выиграла санкционную войну с Западом

27 мая 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

Россия адаптировала экспорт под санкционную политику Запада, считают в СМИ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности России удалось избежать последствий санкционной кампании США за счет переориентации экономики на азиатские рынки. Об этом заявил обозреватель Ибрагим Нувар в своей статье для газеты Al Quds Al Arabi. «России удалось компенсировать снижение своего экспорта в страны Запада за счет увеличения экспорта в Индию, Китай и страны Центральной Азии. Даже если это увеличение сопровождается предоставлением покупателям больших скидок, высокий уровень цен на нефть и газ на мировых рынках делает продажи выгодными для России, поскольку она обходит режим санкций США, получает адекватные доходы от своего экспорта и повышает стоимость национальной валюты на рынке», — написал Нувар. Автор также отметил, что с начала обострения санкционного давления США России удалось в четыре раза увеличить экспорт нефти в Индию. Таким образом страна стала поставлять партнеру вместо 66 000 баррелей — 277 000, что составляет 6% всего импорта нефти в Индию. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции на Украине. В ответ на эти ограничения президент РФ Владимир Путин объявил о решении продавать газ недружественным странам только за рубли. Позже Еврокомиссия выступила с инициативой введения полного запрета на российские энергоресурсы. Однако, не все страны ЕС поддерживают это решение. Так, например, Венгрия все еще выступает против эмбарго, из-за чего Евросоюз находится в тупике. Не смотря на это, замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил надежду на то, что соглашение об эмбарго на российскую нефть будет достигнуто в ближайшие дни, передает RT. Российский лидер также отмечал, что санкции против РФ несут негативные последствия и для самих стран Запада.

России удалось избежать последствий санкционной кампании США за счет переориентации экономики на азиатские рынки. Об этом заявил обозреватель Ибрагим Нувар в своей статье для газеты Al Quds Al Arabi. «России удалось компенсировать снижение своего экспорта в страны Запада за счет увеличения экспорта в Индию, Китай и страны Центральной Азии. Даже если это увеличение сопровождается предоставлением покупателям больших скидок, высокий уровень цен на нефть и газ на мировых рынках делает продажи выгодными для России, поскольку она обходит режим санкций США, получает адекватные доходы от своего экспорта и повышает стоимость национальной валюты на рынке», — написал Нувар. Автор также отметил, что с начала обострения санкционного давления США России удалось в четыре раза увеличить экспорт нефти в Индию. Таким образом страна стала поставлять партнеру вместо 66 000 баррелей — 277 000, что составляет 6% всего импорта нефти в Индию. Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции на Украине. В ответ на эти ограничения президент РФ Владимир Путин объявил о решении продавать газ недружественным странам только за рубли. Позже Еврокомиссия выступила с инициативой введения полного запрета на российские энергоресурсы. Однако, не все страны ЕС поддерживают это решение. Так, например, Венгрия все еще выступает против эмбарго, из-за чего Евросоюз находится в тупике. Не смотря на это, замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил надежду на то, что соглашение об эмбарго на российскую нефть будет достигнуто в ближайшие дни, передает RT. Российский лидер также отмечал, что санкции против РФ несут негативные последствия и для самих стран Запада.