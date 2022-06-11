Армия РФ уничтожила пункт иностранных наемников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отправил бойцов территориальной обороны в зону боевых действий. Наемника, который сражался вместе с украинскими военными, будут судить в Южной Корее. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 июня.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры необходимы для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, приоритетом армии РФ является уничтожение военной инфраструктуры.

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