Зеленский отправил тероборону воевать, наемника из Кореи ждет суд. Главное к вечеру 11 июня

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Армия РФ уничтожила пункт иностранных наемников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отправил бойцов территориальной обороны в зону боевых действий. Наемника, который сражался вместе с украинскими военными, будут судить в Южной Корее. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 июня.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры необходимы для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, приоритетом армии РФ является уничтожение военной инфраструктуры.

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Президент Украины Владимир Зеленский отправил бойцов территориальной обороны в зону боевых действий. Наемника, который сражался вместе с украинскими военными, будут судить в Южной Корее. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 июня. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры необходимы для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, приоритетом армии РФ является уничтожение военной инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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