Армия РФ уничтожила пункт иностранных наемников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отправил бойцов территориальной обороны в зону боевых действий. Наемника, который сражался вместе с украинскими военными, будут судить в Южной Корее. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 11 июня.
- Бойцов из территориальной обороны Украины будут отправлять в зону военных действий. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский;
- Наемника из Южной Кореи, сбежавшего с Украины, ждет суд на родине, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил приговор Верховного суда ДНР о смертной казни для британских наемников;
- Российские военные уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в районе Андреевки Харьковской области. В Донецкой области погиб чешский наемник, известный как «Испанец»;
- На химическом заводе «Азот» в Северодонецке находятся около 400 националистов, рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, там может быть около 500 мирных граждан;
- Киев получит семь самоходных гаубиц от Германии 22 июня, отметил украинский посол в Германии Андрей Мельник. У украинских военных заканчиваются боеприпасы для советской артиллерии из-за недополучения достаточного числа вооружения от Запада, сообщила американская газета The New York Times;
- ВСУ используют новую тактику в Донбассе, сообщил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Украинские военные во время отступления оставляют бойцов территориальной обороны, как «пушечное мясо», сообщил Баранец URU.RU.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры необходимы для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, приоритетом армии РФ является уничтожение военной инфраструктуры.
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