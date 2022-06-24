В Сочи, где машины смыло в Черное море, нашли второго погибшего

Машины с людьми унесло потоком в море
Сотрудники МЧС обнаружили тело второго погибшего в Сочи, где два легковых автомобиля смыло потоком воды в Черное море в Лазаревском районе. Об этом сообщили в администрации города.
«Тело второго погибшего обнаружили в Сочи, где в море смыло два автомобиля», — сообщили в администрации города ТАСС. Еще шестерых пассажиров ищут спасатели.
24 июня в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля. Пока удалось спасти одного человека.
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