В Сочи, где машины смыло в Черное море, нашли второго погибшего

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Машины с людьми унесло потоком в море Фото:

Сотрудники МЧС обнаружили тело второго погибшего в Сочи, где два легковых автомобиля смыло потоком воды в Черное море в Лазаревском районе. Об этом сообщили в администрации города.

«Тело второго погибшего обнаружили в Сочи, где в море смыло два автомобиля», — сообщили в администрации города ТАСС. Еще шестерых пассажиров ищут спасатели.

24 июня в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля. Пока удалось спасти одного человека.

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Сотрудники МЧС обнаружили тело второго погибшего в Сочи, где два легковых автомобиля смыло потоком воды в Черное море в Лазаревском районе. Об этом сообщили в администрации города. «Тело второго погибшего обнаружили в Сочи, где в море смыло два автомобиля», — сообщили в администрации города ТАСС. Еще шестерых пассажиров ищут спасатели. 24 июня в районе поселка Зубова Щель потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля. Пока удалось спасти одного человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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