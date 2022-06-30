Сербы выступили против вступления в Евросоюз

30 июня 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

51% сербов проголосовали бы против членства в ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Больше половины опрошенных жителей Сербии против вступления в Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на белградскую службу общественного мнения Demostat. Согласно результатам опроса, 51% проголосовали бы против членства в ЕС на национальном референдуме, а 34% проголосовали бы «за». Около 11% заявили, что не будут участвовать в таком голосовании, а 4% затруднились ответить. Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что предоставление статуса кандидата в Евросоюз Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые выставлены для стран Западных Балкан. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Больше половины опрошенных жителей Сербии против вступления в Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на белградскую службу общественного мнения Demostat. Согласно результатам опроса, 51% проголосовали бы против членства в ЕС на национальном референдуме, а 34% проголосовали бы «за». Около 11% заявили, что не будут участвовать в таком голосовании, а 4% затруднились ответить. Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что предоставление статуса кандидата в Евросоюз Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые выставлены для стран Западных Балкан. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд».