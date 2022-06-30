Сербы выступили против вступления в Евросоюз

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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, флаг сербии, 9 мая, красная площадь, сербский флаг
51% сербов проголосовали бы против членства в ЕС Фото:

Больше половины опрошенных жителей Сербии против вступления в Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на белградскую службу общественного мнения Demostat.

Согласно результатам опроса, 51% проголосовали бы против членства в ЕС на национальном референдуме, а 34% проголосовали бы «за». Около 11% заявили, что не будут участвовать в таком голосовании, а 4% затруднились ответить.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что предоставление статуса кандидата в Евросоюз Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые выставлены для стран Западных Балкан. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд».

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Больше половины опрошенных жителей Сербии против вступления в Евросоюз. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на белградскую службу общественного мнения Demostat. Согласно результатам опроса, 51% проголосовали бы против членства в ЕС на национальном референдуме, а 34% проголосовали бы «за». Около 11% заявили, что не будут участвовать в таком голосовании, а 4% затруднились ответить. Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что предоставление статуса кандидата в Евросоюз Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые выставлены для стран Западных Балкан. Об этом сообщает деловая газета «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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