Пенсионер устроил стрельбу в гостинице Севастополя

В Севастополе пенсионер устроил стрельбу в гостинице из-за ссоры с возлюбленной
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Пенсионер устроил стрельбу в гостинице поселка Кача
Пенсионер устроил стрельбу в гостинице поселка Кача Фото:

В Севастополе 73-летний местный житель устроил стрельбу в гостиничном комплексе поселка Кача после конфликта с сотрудницей заведения. Об этом сообщили в МВД по региону. По данным ведомства, мужчина находился в состоянии эмоционального возбуждения и поссорился со своей возлюбленной, которая там работала. 

«В ходе ссоры мужчина, желая продемонстрировать свою „мужественность“, достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в воздух. После инцидента злоумышленник попытался скрыться», — пояснили в МВД. Информацию об этом передает ГТРК «Севастополь».

«Я просто не выдержал, пришел показать, что я мужик», — заявил нарушитель спокойствия. Его слова передает telegram-канал «Mash на волне». Достав огнестрельное оружие, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух внутри заведения. После этого он попытался скрыться, однако был немедленно задержан очевидцами и передан сотрудникам полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавших в результате инцидента нет. По словам задержанного, он использовал пистолет Макарова с холостыми патронами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку на предмет законности хранения оружия у подозреваемого.

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В Севастополе 73-летний местный житель устроил стрельбу в гостиничном комплексе поселка Кача после конфликта с сотрудницей заведения. Об этом сообщили в МВД по региону. По данным ведомства, мужчина находился в состоянии эмоционального возбуждения и поссорился со своей возлюбленной, которая там работала.  «В ходе ссоры мужчина, желая продемонстрировать свою „мужественность“, достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в воздух. После инцидента злоумышленник попытался скрыться», — пояснили в МВД. Информацию об этом передает ГТРК «Севастополь». «Я просто не выдержал, пришел показать, что я мужик», — заявил нарушитель спокойствия. Его слова передает telegram-канал «Mash на волне». Достав огнестрельное оружие, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух внутри заведения. После этого он попытался скрыться, однако был немедленно задержан очевидцами и передан сотрудникам полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавших в результате инцидента нет. По словам задержанного, он использовал пистолет Макарова с холостыми патронами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку на предмет законности хранения оружия у подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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