Россиянка Самсонова вышла в четвертый круг «Уимблдона»

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в 1/8 финала Уимблдона, одержав победу над Дарьей Касаткиной (Австралия). Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Самсоновой.
Это уже пятый выход россиянки во вторую неделю турниров Большого шлема. На кортах Уимблдона она выступает в четвертый раз, и ее лучшим результатом до этого также был четвертый круг (в 2021 году). В следующем матче Самсонова встретится с победительницей поединка между Даяной Ястремской (Украина) и Джессикой Бусас Манейро (Испания).
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