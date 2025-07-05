Россиянка Самсонова вышла в четвертый круг «Уимблдона»

Людмила Самсонова обыграла Дарью Касаткину и вышла в четвертый круг «Уимблдона»
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Самсонова вышла во вторую неделю «Уимблдона» второй раз в карьере
Самсонова вышла во вторую неделю «Уимблдона» второй раз в карьере Фото:

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в 1/8 финала Уимблдона, одержав победу над Дарьей Касаткиной (Австралия). Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Самсоновой.

Это уже пятый выход россиянки во вторую неделю турниров Большого шлема. На кортах Уимблдона она выступает в четвертый раз, и ее лучшим результатом до этого также был четвертый круг (в 2021 году). В следующем матче Самсонова встретится с победительницей поединка между Даяной Ястремской (Украина) и Джессикой Бусас Манейро (Испания).

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Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в 1/8 финала Уимблдона, одержав победу над Дарьей Касаткиной (Австралия). Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу Самсоновой. Это уже пятый выход россиянки во вторую неделю турниров Большого шлема. На кортах Уимблдона она выступает в четвертый раз, и ее лучшим результатом до этого также был четвертый круг (в 2021 году). В следующем матче Самсонова встретится с победительницей поединка между Даяной Ястремской (Украина) и Джессикой Бусас Манейро (Испания).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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