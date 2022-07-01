Украина пожаловалась на РФ в Международный суд ООН из-за геноцида

01 июля 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Власти Украины обвиняют РФ в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина обратилась в Международный суд ООН, обвинив Россию в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Украина подала меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию (о предупреждении преступления) геноцида, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в „геноциде“», — написал Кулеба в соцсети. Однако он не уточнил, о каком именно нарушении идет речь. Ранее сообщалось, что министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи со спецоперацией РФ на Украине. В частности, нарушении права на жизнь, права на свободу и неприкосновенность. Об этом сообщалось в официальном telegram-канале ведомства. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент России Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Оккупация территории целью РФ не является, отметил российский лидер. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина обратилась в Международный суд ООН, обвинив Россию в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Украина подала меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию (о предупреждении преступления) геноцида, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в „геноциде“», — написал Кулеба в соцсети. Однако он не уточнил, о каком именно нарушении идет речь. Ранее сообщалось, что министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи со спецоперацией РФ на Украине. В частности, нарушении права на жизнь, права на свободу и неприкосновенность. Об этом сообщалось в официальном telegram-канале ведомства. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент России Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Оккупация территории целью РФ не является, отметил российский лидер.