01 июля 2022

Украина пожаловалась на РФ в Международный суд ООН из-за геноцида

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Власти Украины обвиняют РФ в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина обратилась в Международный суд ООН, обвинив Россию в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина подала меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию (о предупреждении преступления) геноцида, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в „геноциде“», — написал Кулеба в соцсети. Однако он не уточнил, о каком именно нарушении идет речь.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи со спецоперацией РФ на Украине. В частности, нарушении права на жизнь, права на свободу и неприкосновенность. Об этом сообщалось в официальном telegram-канале ведомства.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент России Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Оккупация территории целью РФ не является, отметил российский лидер.

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Украина обратилась в Международный суд ООН, обвинив Россию в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Украина подала меморандум в Международный суд ООН. Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию (о предупреждении преступления) геноцида, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в „геноциде“», — написал Кулеба в соцсети. Однако он не уточнил, о каком именно нарушении идет речь. Ранее сообщалось, что министерство юстиции Украины подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи со спецоперацией РФ на Украине. В частности, нарушении права на жизнь, права на свободу и неприкосновенность. Об этом сообщалось в официальном telegram-канале ведомства. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент России Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Оккупация территории целью РФ не является, отметил российский лидер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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