Министерство юстиции Украины подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи со спецоперацией РФ на Украине. В частности, нарушении права на жизнь, права на свободу и неприкосновенность и прочее», — говорится в сообщении.
Россия начала спецоперацию на Украине с целью остановить геноцид, которому мирные жители Донбасса подвергались со стороны киевского режима на протяжении восьми лет. Россия не ставит перед собой задачу оккупировать страну, приоритетом военных РФ является сохранение жизней мирного населения и уважительное отношение к противнику. В то же время украинские националисты пытают российских солдат.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!
Министерство юстиции Украины подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи со спецоперацией РФ на Украине. В частности, нарушении права на жизнь, права на свободу и неприкосновенность и прочее», — говорится в сообщении. Россия начала спецоперацию на Украине с целью остановить геноцид, которому мирные жители Донбасса подвергались со стороны киевского режима на протяжении восьми лет. Россия не ставит перед собой задачу оккупировать страну, приоритетом военных РФ является сохранение жизней мирного населения и уважительное отношение к противнику. В то же время украинские националисты пытают российских солдат.