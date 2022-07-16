Белый дом: страны Ближнего Востока предпочтут США, а не РФ и КНР

17 июля 2022 в 03:10 Размер текста - 17 +

Ближний Восток предпочтет сотрудничать с США, а не с Россией и Китаем, уверены в Белом доме Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Ближневосточные страны предпочтут сотрудничать с США, а не с Россией и Китаем. Об этом заявил представитель Белого дома в ходе брифинга. По словам чиновника Белого дома, отношения стран Ближнего Востока с Россией и Китаем — нечто естественное, что всегда будет продолжаться. «Но когда дело доходит до партнерств и предпочтительных партнерств, особенно в сфере безопасности, а также в сфере торговли, инвестиций, коммерции, технологий, мы слышали из каждой столицы этого региона, что их первоочередным выбором, их приоритетом является США», — заявил он. Ранее президент США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против РФ и КНР. Он заявил, что США не позволят России и Китаю командовать на Ближнем Востоке. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросить Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США. Байден также хочет переманить Саудовскую Аравию на сторону США, как было в период холодной войны, сообщалось ранее. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ближневосточные страны предпочтут сотрудничать с США, а не с Россией и Китаем. Об этом заявил представитель Белого дома в ходе брифинга. По словам чиновника Белого дома, отношения стран Ближнего Востока с Россией и Китаем — нечто естественное, что всегда будет продолжаться. «Но когда дело доходит до партнерств и предпочтительных партнерств, особенно в сфере безопасности, а также в сфере торговли, инвестиций, коммерции, технологий, мы слышали из каждой столицы этого региона, что их первоочередным выбором, их приоритетом является США», — заявил он. Ранее президент США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы заключить с ней нефтяной союз против РФ и КНР. Он заявил, что США не позволят России и Китаю командовать на Ближнем Востоке. Как утверждают западные журналисты, американский лидер попросить Саудовскую Аравию значительно увеличить добычу нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок и снизить цены на топливо в США. Байден также хочет переманить Саудовскую Аравию на сторону США, как было в период холодной войны, сообщалось ранее.