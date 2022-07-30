Россия ответила на санкции Новой Зеландии

Россия водит санкции против 32 граждан Новой Зеландии. В их числе представители командования вооруженных сил и журналисты, сообщили в МИД РФ.
«В национальный „стоп-лист“ дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня. Указанным лицам въезд в Российскую Федерацию закрывается на бессрочной основе», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. На данный момент Евросоюз ввел семь пакетов санкций. Под ограничения Новой Зеландии уже попали Центробанк РФ и крупнейшие банки России, а также официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков и другие.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Россия водит санкции против 32 граждан Новой Зеландии. В их числе представители командования вооруженных сил и журналисты, сообщили в МИД РФ. «В национальный „стоп-лист“ дополнительно вносятся 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня. Указанным лицам въезд в Российскую Федерацию закрывается на бессрочной основе», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. На данный момент Евросоюз ввел семь пакетов санкций. Под ограничения Новой Зеландии уже попали Центробанк РФ и крупнейшие банки России, а также официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков и другие.