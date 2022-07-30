30 июля 2022

Власти Херсона назвали новые цели спецоперации РФ на Украине

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Кирилл Стремоусов заявил, что нужно освободить Николаев и Одессу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Географию спецоперации нужно расширить и освободить еще несколько областей Украины. Такое мнение высказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Конечно, спецоперация может быть расширена. Освободить необходимо Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и полностью Запорожскую области», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости».

Россия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, также удалось освободить ЛНР и часть ДНР. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи РФ в ходе спецоперации изменились, передает телеканал 360. Речь идет не только о ДНР и ЛНР, но еще и о Херсонской и Запорожской областях, а также о других территориях, цитирует сайт MK.RU Лаврова.

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Географию спецоперации нужно расширить и освободить еще несколько областей Украины. Такое мнение высказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Конечно, спецоперация может быть расширена. Освободить необходимо Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую и полностью Запорожскую области», — сказал Стремоусов в интервью РИА «Новости». Россия взяла под контроль Херсонскую и большую часть Запорожской областей, также удалось освободить ЛНР и часть ДНР. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что географические задачи РФ в ходе спецоперации изменились, передает телеканал 360. Речь идет не только о ДНР и ЛНР, но еще и о Херсонской и Запорожской областях, а также о других территориях, цитирует сайт MK.RU Лаврова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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