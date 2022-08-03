Украина проиграла суд, командиры ВСУ отказались исполнять приказы. Главное к вечеру 3 августа

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Украинское командование покинуло позиции вопреки приказам руководства, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Международный уголовный суд отказался по просьбе Киева признать Россию агрессором в спецоперации на Украине. Командиры ВСУ в районе населенного пункта Норцовка Харьковской области отказались выполнять приказы руководства. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 августа.

  • Международный уголовный суд не смог признать «агрессией» спецоперацию РФ на Украине, как того требовал Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
  • Командиры ВСУ в Харьковской области отказались выполнять приказы руководства из-за высоких потерь от артиллерийского огня. Они с личным составом переправились через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации, сообщили в Минобороны России.
  • Украинские власти настаивали на том, чтобы пленные азовцы («Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ) были размещены именно в СИЗО в Еленовке в ДНР. Это подтверждает причастность Киева к удару по изолятору с пленными националистами. Власти Украины хотели, чтобы боевики не начали давать показания.
  • Российские военные в Херсонской области организовали паромную переправу межу берегами Днепра на время ремонта Антоновского моста, частично поврежденного при обстреле ВСУ. Об этом рассказал находящийся в регионе корреспондент URA.RU.
  • При обстреле в Горловке погибла командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольга Качура. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
  • Снайперы специальных подразделений Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине применили новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Оружие способно точно поразить цель на расстоянии до полутора километров, сообщает «Пятый канал».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей было заявлено освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация страны.

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Международный уголовный суд отказался по просьбе Киева признать Россию агрессором в спецоперации на Украине. Командиры ВСУ в районе населенного пункта Норцовка Харьковской области отказались выполнять приказы руководства. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 августа. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей было заявлено освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация страны.
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