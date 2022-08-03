Украина проиграла суд, командиры ВСУ отказались исполнять приказы. Главное к вечеру 3 августа

03 августа 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

Международный уголовный суд отказался по просьбе Киева признать Россию агрессором в спецоперации на Украине. Командиры ВСУ в районе населенного пункта Норцовка Харьковской области отказались выполнять приказы руководства. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 августа. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. В качестве ее основных целей было заявлено освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация страны.