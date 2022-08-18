NTV: Эрдоган попросит временно прекратить огонь на Украине

18 августа 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может попросить прекратить огонь украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал NTV. Эрдоган может предложить Зеленскому временно прекратить огонь на Украине, передает NTV со ссылкой на правительственные источники. Издание отмечает, что это первый визит Эрдогана на Украину после начала спецоперации РФ. «На встрече будет обсуждаться деятельность механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки. Среди вопросов, которые, как ожидается, будут обсуждаться на встрече, — посредничество Турции в обмене пленными между Россией и Украиной», — сообщает NTV. Президент Турции встретится во Львове с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает Life . СМИ также предполагают, что Эрдоган во время своего визита предложит Зеленскому встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Турецкий лидер и Гутерриш предложат президенту Украины прекратить огонь и отказаться от попыток вернуть юг страны под контроль, цитирует телеканал 360 советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может попросить прекратить огонь украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал NTV. Эрдоган может предложить Зеленскому временно прекратить огонь на Украине, передает NTV со ссылкой на правительственные источники. Издание отмечает, что это первый визит Эрдогана на Украину после начала спецоперации РФ. «На встрече будет обсуждаться деятельность механизма, созданного для экспорта украинского зерна на мировые рынки. Среди вопросов, которые, как ожидается, будут обсуждаться на встрече, — посредничество Турции в обмене пленными между Россией и Украиной», — сообщает NTV. Президент Турции встретится во Львове с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает Life. СМИ также предполагают, что Эрдоган во время своего визита предложит Зеленскому встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Турецкий лидер и Гутерриш предложат президенту Украины прекратить огонь и отказаться от попыток вернуть юг страны под контроль, цитирует телеканал 360 советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины.