Минобороны: Украина намерена обвинить РФ в ядерном терроризме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Запорожская АЭС находится под защитой ВС России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Провокация на Запорожской АЭС, которую готовит Украина, направлена на то, чтобы создать зону отчуждения до 30 километров и обвинить в этом Россию. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение ВС РФ в ядерном терроризме», — сообщает ведомство. О готовящейся провокации на АЭС в Энергодаре Минобороны объявило 18 августа.

По данным ведомства, Киев намерен создать «небольшую аварию» в дни визита Генсека ООН Антониу Гутерриша. ВСУ уже неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В связи с этим Россия запросила провести заседание Совбеза ООН. АЭС в Энергодаре находится под контролем российских военных в связи со спецоперацией на Украине, армия РФ контролирует большую часть Запорожья.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Провокация на Запорожской АЭС, которую готовит Украина, направлена на то, чтобы создать зону отчуждения до 30 километров и обвинить в этом Россию. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение ВС РФ в ядерном терроризме», — сообщает ведомство. О готовящейся провокации на АЭС в Энергодаре Минобороны объявило 18 августа. По данным ведомства, Киев намерен создать «небольшую аварию» в дни визита Генсека ООН Антониу Гутерриша. ВСУ уже неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В связи с этим Россия запросила провести заседание Совбеза ООН. АЭС в Энергодаре находится под контролем российских военных в связи со спецоперацией на Украине, армия РФ контролирует большую часть Запорожья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...