Минобороны: Украина намерена обвинить РФ в ядерном терроризме

Запорожская АЭС находится под защитой ВС России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Провокация на Запорожской АЭС, которую готовит Украина, направлена на то, чтобы создать зону отчуждения до 30 километров и обвинить в этом Россию. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение ВС РФ в ядерном терроризме», — сообщает ведомство. О готовящейся провокации на АЭС в Энергодаре Минобороны объявило 18 августа.

По данным ведомства, Киев намерен создать «небольшую аварию» в дни визита Генсека ООН Антониу Гутерриша. ВСУ уже неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В связи с этим Россия запросила провести заседание Совбеза ООН. АЭС в Энергодаре находится под контролем российских военных в связи со спецоперацией на Украине, армия РФ контролирует большую часть Запорожья.