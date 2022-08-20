Grayzone: украинских беженцев выгоняют из центров содержания

21 августа 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

На Украине беженцев выгоняют из центров содержания в течение трех дней Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беженцы пожаловались на то, что их выгоняют из центров содержания в течение трех дней. Об этом сообщает портал The Grayzone. «На самом деле не секрет, почему все хотят поехать в Европу. Например, под Днепром есть центр для беженцев, и переселенцам разрешается находиться там только три дня. И это 45 или 50 человек в одной большой открытой комнате с одной ванной и крошечной кухней. Ужасные условия. Так что через три дня, если у них нет ни денег, ни одежды, ничего, их выгоняют, и у них нет другого выбора, кроме как вернуться в свои дома в опасных районах», — констатировал журналист Андрей из Николаева. По его мнению, очевидно, что США не хотят, чтобы Украина выиграла спецоперацию. Журналист отметил, что коррупция, связанная с военной помощью Украине, шокирует. «Украдено оружие, украдена гуманитарная помощь, и мы понятия не имеем, куда делись миллиарды, отправленные в эту страну», — возмутился он. Ранее украинцы жаловались на тяжелые условия труда в Европе. Так, например, с работой там плохо, выплат уже нет.

Украинские беженцы пожаловались на то, что их выгоняют из центров содержания в течение трех дней. Об этом сообщает портал The Grayzone. «На самом деле не секрет, почему все хотят поехать в Европу. Например, под Днепром есть центр для беженцев, и переселенцам разрешается находиться там только три дня. И это 45 или 50 человек в одной большой открытой комнате с одной ванной и крошечной кухней. Ужасные условия. Так что через три дня, если у них нет ни денег, ни одежды, ничего, их выгоняют, и у них нет другого выбора, кроме как вернуться в свои дома в опасных районах», — констатировал журналист Андрей из Николаева. По его мнению, очевидно, что США не хотят, чтобы Украина выиграла спецоперацию. Журналист отметил, что коррупция, связанная с военной помощью Украине, шокирует. «Украдено оружие, украдена гуманитарная помощь, и мы понятия не имеем, куда делись миллиарды, отправленные в эту страну», — возмутился он. Ранее украинцы жаловались на тяжелые условия труда в Европе. Так, например, с работой там плохо, выплат уже нет.