20 августа 2022

Grayzone: украинских беженцев выгоняют из центров содержания

© Служба новостей «URA.RU»
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Попасная. ЛНР, война, беженцы, пешеходы, руины, попасная
На Украине беженцев выгоняют из центров содержания в течение трех дней Фото:
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Украинские беженцы пожаловались на то, что их выгоняют из центров содержания в течение трех дней. Об этом сообщает портал The Grayzone.

«На самом деле не секрет, почему все хотят поехать в Европу. Например, под Днепром есть центр для беженцев, и переселенцам разрешается находиться там только три дня. И это 45 или 50 человек в одной большой открытой комнате с одной ванной и крошечной кухней. Ужасные условия. Так что через три дня, если у них нет ни денег, ни одежды, ничего, их выгоняют, и у них нет другого выбора, кроме как вернуться в свои дома в опасных районах», — констатировал журналист Андрей из Николаева.

По его мнению, очевидно, что США не хотят, чтобы Украина выиграла спецоперацию. Журналист отметил, что коррупция, связанная с военной помощью Украине, шокирует. «Украдено оружие, украдена гуманитарная помощь, и мы понятия не имеем, куда делись миллиарды, отправленные в эту страну», — возмутился он.

Ранее украинцы жаловались на тяжелые условия труда в Европе. Так, например, с работой там плохо, выплат уже нет.

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Украинские беженцы пожаловались на то, что их выгоняют из центров содержания в течение трех дней. Об этом сообщает портал The Grayzone. «На самом деле не секрет, почему все хотят поехать в Европу. Например, под Днепром есть центр для беженцев, и переселенцам разрешается находиться там только три дня. И это 45 или 50 человек в одной большой открытой комнате с одной ванной и крошечной кухней. Ужасные условия. Так что через три дня, если у них нет ни денег, ни одежды, ничего, их выгоняют, и у них нет другого выбора, кроме как вернуться в свои дома в опасных районах», — констатировал журналист Андрей из Николаева. По его мнению, очевидно, что США не хотят, чтобы Украина выиграла спецоперацию. Журналист отметил, что коррупция, связанная с военной помощью Украине, шокирует. «Украдено оружие, украдена гуманитарная помощь, и мы понятия не имеем, куда делись миллиарды, отправленные в эту страну», — возмутился он. Ранее украинцы жаловались на тяжелые условия труда в Европе. Так, например, с работой там плохо, выплат уже нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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