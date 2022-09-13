13 сентября 2022

Балицкий раскрыл, когда пройдет голосование о вхождении Запорожской области в РФ

Глава Запорожья: голосование о вхождении Запорожской области в Россию пройдет в ближайшее время
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный порт Бердянска и Нижний Бердянский маяк. Запорожская область, Бердянскмаякзапорожье
Запорожские власти оценили сроки референдума о вхождении в Россию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Голосование о вхождении Запорожской области в состав России пройдет совсем скоро. Об этом рассказал глава администрации области Евгений Балицкий.

«Референдум пройдет в ближайшее время, о дате мы обязательно сообщим. Прошу не реагировать на информационные вбросы противника, мы надежно защищены российской армией», — написал Балицкий у себя в Telegram-канале. По его словам, Запорожская область готова начать референдум в любое время, однако есть ряд аспектов, которые мешают властям его провести. Так, например, в настоящее время усилились обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, а также есть ряд не решенных до конца вопросов с ЗАЭС.

Ранее Балицкий говорил о том, что основной проблемой в подготовке к общему голосованию о присоединении Запорожской области к России является формирование списков избирателей. По его словам, в области также идет перепись населения и на это уйдет не меньше месяца.

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Голосование о вхождении Запорожской области в состав России пройдет совсем скоро. Об этом рассказал глава администрации области Евгений Балицкий. «Референдум пройдет в ближайшее время, о дате мы обязательно сообщим. Прошу не реагировать на информационные вбросы противника, мы надежно защищены российской армией», — написал Балицкий у себя в Telegram-канале. По его словам, Запорожская область готова начать референдум в любое время, однако есть ряд аспектов, которые мешают властям его провести. Так, например, в настоящее время усилились обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, а также есть ряд не решенных до конца вопросов с ЗАЭС. Ранее Балицкий говорил о том, что основной проблемой в подготовке к общему голосованию о присоединении Запорожской области к России является формирование списков избирателей. По его словам, в области также идет перепись населения и на это уйдет не меньше месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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