В США пришли в ужас от партнерства Путина и Цзиньпина

Fox News: партнерство Путина и Цзиньпина угрожает США

15 сентября 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

В США обратили внимание на взаимоотношения Владимира Путина и Си Цзиньпина Фото: Roberto Stuckert Filho /Wikimedia.org Стратегическое партнерство президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина угрожает США. Об этом заявил американский телеканал Fox News. «У Путина и Си сложились комфортные отношения. Хотя они и не совсем друзья, они сходятся во взглядах по многим вопросам. Что делает этот стратегический тандем более опасным, так это то, что оба человека ясно изложили свои антиамериканские стратегические амбиции», — сообщает Fox News. Издание считает, что Россия и Китай разработали долгосрочные стратегии по дестабилизации общества США с помощью шпионажа, тайных операций по оказанию влияния, а также вмешательства в выборы. По мнению издания, Россия и Китай якобы разработали доктрины, которые направлены на победу над США на поле боя в случае вмешательства Вашингтона в конфликт на Украине или нападения на Тайвань. Китай и Россия рассматривают зависимость от США в сфере технологий как критическую уязвимость и разработали доктрины кибератак, а также оружие для ослабления военных и гражданских сетей США, заявляет американский телеканал. Также Fox News обратило внимание на экономическое сотрудничество России и Китая. Политика Москвы и Пекина направлена на снижение роли США в мире, сообщает СМИ. Путин и Цзиньпин провели переговоры на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, сообщает Nation News. Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине. Президент России заявил, что высоко оценивает позицию Китая по украинскому кризису, передает RT. Цзиньпин заявил на встрече с Путиным, что Китай готов сыграть руководящую роль вместе с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стратегическое партнерство президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина угрожает США. Об этом заявил американский телеканал Fox News. «У Путина и Си сложились комфортные отношения. Хотя они и не совсем друзья, они сходятся во взглядах по многим вопросам. Что делает этот стратегический тандем более опасным, так это то, что оба человека ясно изложили свои антиамериканские стратегические амбиции», — сообщает Fox News. Издание считает, что Россия и Китай разработали долгосрочные стратегии по дестабилизации общества США с помощью шпионажа, тайных операций по оказанию влияния, а также вмешательства в выборы. По мнению издания, Россия и Китай якобы разработали доктрины, которые направлены на победу над США на поле боя в случае вмешательства Вашингтона в конфликт на Украине или нападения на Тайвань. Китай и Россия рассматривают зависимость от США в сфере технологий как критическую уязвимость и разработали доктрины кибератак, а также оружие для ослабления военных и гражданских сетей США, заявляет американский телеканал. Также Fox News обратило внимание на экономическое сотрудничество России и Китая. Политика Москвы и Пекина направлена на снижение роли США в мире, сообщает СМИ. Путин и Цзиньпин провели переговоры на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, сообщает Nation News. Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине. Президент России заявил, что высоко оценивает позицию Китая по украинскому кризису, передает RT. Цзиньпин заявил на встрече с Путиным, что Китай готов сыграть руководящую роль вместе с Россией.