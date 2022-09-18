Америка посылает Украине большую часть военной помощи, это делает США соучастником российско-украинского конфликта. Такое заявление сделал генерал-лейтенант в отставке и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.
«Когда мы стали отправлять вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта!» — об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.
Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет. США и Европа не согласились с этим и начали активно помогать Киеву, предоставляя экономическую помощь и вооружение. Однако ВС РФ уничтожают иностранное оружие и украинских националистов.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Америка посылает Украине большую часть военной помощи, это делает США соучастником российско-украинского конфликта. Такое заявление сделал генерал-лейтенант в отставке и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог. «Когда мы стали отправлять вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта!» — об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет. США и Европа не согласились с этим и начали активно помогать Киеву, предоставляя экономическую помощь и вооружение. Однако ВС РФ уничтожают иностранное оружие и украинских националистов.