В США признали, что являются стороной конфликта на Украине

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США поставили Киеву 75% гуманитарной, экономической и военной помощи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Америка посылает Украине большую часть военной помощи, это делает США соучастником российско-украинского конфликта. Такое заявление сделал генерал-лейтенант в отставке и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.

«Когда мы стали отправлять вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта!» — об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет. США и Европа не согласились с этим и начали активно помогать Киеву, предоставляя экономическую помощь и вооружение. Однако ВС РФ уничтожают иностранное оружие и украинских националистов.

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Америка посылает Украине большую часть военной помощи, это делает США соучастником российско-украинского конфликта. Такое заявление сделал генерал-лейтенант в отставке и бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог. «Когда мы стали отправлять вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта. Я постоянно думаю: это сумасшествие! Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта!» — об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается 8 лет. США и Европа не согласились с этим и начали активно помогать Киеву, предоставляя экономическую помощь и вооружение. Однако ВС РФ уничтожают иностранное оружие и украинских националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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