Часть мобилизованных курганцев отправили в Чебаркуль 30 сентября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 + Мобилизованных граждан Курганской области отправляют в военные части соседних регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Часть призванных в рамках проводимой мобилизации курганцев отправили в военную часть Чебаркуля (Челябинская область). Об этом рассказала супруга одного из отправленных в чате мессенджера. «Муж в Чебаркуле. Говорил, что мобилизованным выдают обмундирование», — конкретизировала в разговоре девушка. Она сообщила, что в военной части мобилизованные получили летний и зимний комплекты формы. Другие участницы чата сообщили, что их мужей увезли в Елань (Свердловская область). В курганском военкомате URA.RU подтвердили, что мобилизованных курганцев отправляют для прохождения обучения в военные части Елани и Чебаркуля. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный курганец рассказал о прибытии в часть в Елань. Он сообщил, что у них не возникало бытовых проблем. Часть призванных в рамках проводимой мобилизации курганцев отправили в военную часть Чебаркуля (Челябинская область). Об этом рассказала супруга одного из отправленных в чате мессенджера. «Муж в Чебаркуле. Говорил, что мобилизованным выдают обмундирование», — конкретизировала в разговоре девушка. Она сообщила, что в военной части мобилизованные получили летний и зимний комплекты формы. Другие участницы чата сообщили, что их мужей увезли в Елань (Свердловская область). В курганском военкомате URA.RU подтвердили, что мобилизованных курганцев отправляют для прохождения обучения в военные части Елани и Чебаркуля. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный курганец рассказал о прибытии в часть в Елань. Он сообщил, что у них не возникало бытовых проблем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям