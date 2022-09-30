Часть мобилизованных курганцев отправили в Чебаркуль

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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Мобилизованных граждан Курганской области отправляют в военные части соседних регионов Фото:
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Мобилизация в России

Часть призванных в рамках проводимой мобилизации курганцев отправили в военную часть Чебаркуля (Челябинская область). Об этом рассказала супруга одного из отправленных в чате мессенджера.

«Муж в Чебаркуле. Говорил, что мобилизованным выдают обмундирование», — конкретизировала в разговоре девушка. Она сообщила, что в военной части мобилизованные получили летний и зимний комплекты формы.

Другие участницы чата сообщили, что их мужей увезли в Елань (Свердловская область). В курганском военкомате URA.RU подтвердили, что мобилизованных курганцев отправляют для прохождения обучения в военные части Елани и Чебаркуля.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный курганец рассказал о прибытии в часть в Елань. Он сообщил, что у них не возникало бытовых проблем.

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Часть призванных в рамках проводимой мобилизации курганцев отправили в военную часть Чебаркуля (Челябинская область). Об этом рассказала супруга одного из отправленных в чате мессенджера. «Муж в Чебаркуле. Говорил, что мобилизованным выдают обмундирование», — конкретизировала в разговоре девушка. Она сообщила, что в военной части мобилизованные получили летний и зимний комплекты формы. Другие участницы чата сообщили, что их мужей увезли в Елань (Свердловская область). В курганском военкомате URA.RU подтвердили, что мобилизованных курганцев отправляют для прохождения обучения в военные части Елани и Чебаркуля. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный курганец рассказал о прибытии в часть в Елань. Он сообщил, что у них не возникало бытовых проблем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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