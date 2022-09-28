Мобилизованный курганец рассказал, как их встретили на сборах в Свердловской области. Видео

Житель Курганской области, мобилизованный в армию, обратился к землякам с видеообращением

28 сентября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Курганец записал обращение к мобилизованным землякам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Кургана, которого мобилизовали на военную службу рассказал, что в пункте сбора в Свердловской области хорошо кормят и обеспечивают всем необходимым. Видео с обращением к землякам опубликовано в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие зауральцы! Мы вас ждем, мы тут все вместе. У нас все нормально. Кормят хорошо, обеспечение — огонь. Не переживайте, по-любому все вернемся домой», — говорит на видео мужчина в маске. За спиной мобилизованного солдата на доске написано: «Курган 45Rus». По словам еще одного курганца, который также находится на сборном пункте, у всех мобилизованных боевой настрой. «Мы находимся на сборочном пункте в поселке Елань. Настроение хорошее. Все ребята чувствуют себя бодро», — сказал мужчина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 28 сентября проводили аплодисментами новую группу призывников, подлежащих частичной мобилизации. Также в этот день отправили еще одну группу мобилизованных из Куртамыша. Кроме этого, сообщалось, что курганец уволился с оборонного завода, чтобы пойти служить добровольцем. До этого стало известно, что житель Курганской области, раненный в ходе СВО, решил отправиться добровольцем в армию вслед за своим братом. Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. Это связано с военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, в планах призвать 300 тысяч запасников. В первую очередь на службу решено призывать граждан, которые служили в армии, имеют определенные военные специальности и боевой опыт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Кургана, которого мобилизовали на военную службу рассказал, что в пункте сбора в Свердловской области хорошо кормят и обеспечивают всем необходимым. Видео с обращением к землякам опубликовано в группе «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие зауральцы! Мы вас ждем, мы тут все вместе. У нас все нормально. Кормят хорошо, обеспечение — огонь. Не переживайте, по-любому все вернемся домой», — говорит на видео мужчина в маске. За спиной мобилизованного солдата на доске написано: «Курган 45Rus». По словам еще одного курганца, который также находится на сборном пункте, у всех мобилизованных боевой настрой. «Мы находимся на сборочном пункте в поселке Елань. Настроение хорошее. Все ребята чувствуют себя бодро», — сказал мужчина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 28 сентября проводили аплодисментами новую группу призывников, подлежащих частичной мобилизации. Также в этот день отправили еще одну группу мобилизованных из Куртамыша. Кроме этого, сообщалось, что курганец уволился с оборонного завода, чтобы пойти служить добровольцем. До этого стало известно, что житель Курганской области, раненный в ходе СВО, решил отправиться добровольцем в армию вслед за своим братом. Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. Это связано с военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. По данным Минобороны России, в планах призвать 300 тысяч запасников. В первую очередь на службу решено призывать граждан, которые служили в армии, имеют определенные военные специальности и боевой опыт.